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Fenerbahçe Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdı!

Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden scout ekibinde görev yapan Müjdat Yetkiner ile yolların ayrıldığını açıkladı.
13:2912 Haziran 2018
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Fenerbahçe Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırdı!

Fenerbahçe’de günlerdir konuşulan ayrılık resmileşti… Fenerbahçe’de scout ekibinde bulunan Müjdat Yetkiner ile yollar ayrıldı. İşte kulüpten yapılan açıklama…

Kulübümüz çalışanlarından Müjdat Yetkiner'in iş akdi, İş Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen nedenlerle tarafımızdan haklı sebeple feshedilmiştir.

Bugün itibariyle kendisinin Kulübümüz ile hizmet ilişkisi sona ermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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