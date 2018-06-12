Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
YENİ MALATYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic’i transfer etti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:1512 Haziran 2018
0
Evkur Yeni Malatyaspor, Danijel Aleksic’i transfer etti

Yeni Malatyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Sırp ofansif orta saha oyuncusu Danijel Aleksic’i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen’de forma giyen Aleksic, İstanbul’a getirildi. Son görüşmelerin yapıldığı Aleksic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Sırbistan’ın Vojvodina takımında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, İtalya’nın Genoa, Almanya’nın Greuther Fürth, Fransa’nın Saint-Etienne ve Arles ile Polonya’nın Lechia Gdansk takımlarında forma giydi.

2014-2015 sezonundan beri St. Gallen’de top koşturan Aleksic, geçen sezon 28 lig maçına çıktı ve 7 gol kaydetti.

Sol ayağını kullanan Danijel Aleksic, ceza sahası dışından ve serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkati çekiyor.

12 Haziran 2018 Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak`ı transfer etti Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı İlgili Haberi Oku

Etiketler
Danijel Aleksic Evkur Yeni Malatyaspor
Son güncelleme: 20:18 | 12.06.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER