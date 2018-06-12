Dünya Kupası’na İngiltere Premier Lig damgası

Rusya'da 21.'si düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na tam 107 oyuncu gönderen İngiltere Premier Lig, bu alanda zirvede yer alıyor. İngiltere'yi organizasyonda 78 futbolcusu bulunan İspanya La Liga takip ediyor.

İkinci Dünya Savaşı hariç 1930 yılından beri organize edilen ve bu yıl 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da 21.’si düzenlenecek olan Dünya Kupası’na İngiltere Premier lig oyuncuları damga vuracak.

Tam 107 futbolcuyla temsil edilecek Premier Lig’in Dünya Kupası’nda boy gösterecek en değerli futbolcuları olarak ise 150’şer milyon Euro ile özellikle bu sezon Liverpool formasıyla yıldızı parlayan Muhammed Salah, Tottenham’dan Harry Kane ve Manchester City’nin başarılı futbolcusu Kevin De Bruyne dikkat çekiyor.Söz konusu oyuncuları 110 milyon Euro ile Chelsea’nin Belçikalı futbolcusu Edin Hazard takip ederken, Tottenham’ın genç orta sahası Del Alli 100, Pogba, Lukaku ve Sterling de 90 milyon Euro piyasa değerine sahip.

Leicester City’nin 31 yaşındaki Tunuslu stoperi Yohan Benalouane ve Chelsea’nin 36 yaşındaki Arjantinli kalecisi Willy Caballero ise 1’er milyon Euro ile en düşük piyasa değeri olan futbolcular olarak ön plana çıkıyor.

LA LIGA’DAN 78 FUTBOLCU

İspanya La Liga da Dünya Kupası’na gönderdiği 78 futbolcu ile Premier Lig’in arkasından ikinci sırada yer alıyor. Bu oyuncular içinde 180 milyon Euro ile Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi en değerli futbolcu konumunda. Real Madrid’in Portekizlisi Cristiano Ronaldo’nun ise 100 milyon Euro’luk piyasa değeri bulunuyor. Barcelonalı Coutinho ve Atletico Madrid’in golcü forveti Griezmann da 100’er milyon Euro ile Ronaldo’ya eşlik ediyor.

Leganes forması giyen Suudi Arabistan’lı Yahya Al-Shehri, Villarreal’de oynayan bir başka Suudi Salem Al-Dawsari ve Deportivo La Coruna’da görev alan Danimarkalı Michael Krohn-Dehli ise 800’er bin Euro ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek en düşük piyasa değerine sahip La Liga oyuncuları.

BUNDESLIGA 62 OYUNCU GÖNDERİYOR

Dünya Kupası’nda Almanya Profesyonel 1. Futbol Ligi Bundesliga’da oynayan 62 futbolcu ülkelerinin başarısı için ter dökecek. Almanya’da 2017-2018 şampiyonu Bayern Münih ise 2018 Dünya Kupası’nda top koşturacak en değerli Bundesliga oyuncularına sahip. Bu sıralamada ilk sırayı 90 milyon Euro ile Polonya Milli Takımı’nın forveti Robert Lewandowski alıyor. Kolombiya’nın 26 yaşındaki on numarası James Rodriguez 70 milyon Euro ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırayı da 60’ar milyon Euro ile Bayern Münih’ten Thomas Müller, Thiago, Mats Hummels ve Leipzig futbolcusu Timo Werner paylaşıyor.

Polonyalı Jakub Blaszczykowski ve Japonyalı Makoto Hasebe ise 1’er milyon Euro söz konusu sıralamada son sırayı paylaşıyor.

TÜRKİYE SEKİZİNCİ SIRADA!

Türkiye, A Milli Takım olarak Dünya Kupası’nda yer alamasa da kendi liginden Rusya’ya oyuncu gönderen ligler sıralamasında 8. sırada bulunuyor. Spor Toto Süper Lig, 2018 Dünya Kupası’nda tam 22 futbolcuyla temsil edilecek.

Türkiye Ligi’nde top koşturup da futbolun en değerli organizasyonunda oynayacak en değerli futbolcular ise 7’şer milyon Euro ile Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Belhanda ve Beşiktaş’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida. Bu iki futbolcuyu 6 milyon Euro ile Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera izliyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynayan ve Dünya Kupası’nda yer alacak isimler şöyle:

Beşiktaş: Ricardo Quaresma, Pepe (Portekiz), Domagoj Vida (Hırvatistan), Tosic (Sırbistan)

Bursaspor: Aziz Eraltay (Avustralya), Abdullahi Shehu, William Ekong (Nijerya), Moussa Sow (Senegal)

Galatasaray: Fernando Muslera (Uruguay), Yuto Nagatomo (Japonya), Younes Belhanda (Fas)

Kasımpaşa: Siyam Ben Youssef (Tunus), Kenneth Omeruo (Nijerya), Trezeguet (Mısır)

Fenerbahçe: Nabil Dirar (Fas)

Medipol Başakşehir: Manuel da Costa (Fas)

Trabzonspor: Ogenyi Onazi (Nijerya)

Göztepe: Beto (Portekiz)

Evkur Yeni Malatyaspor: Khalid Boutaib (Fas)

Antalyaspor: Johan Djourou (İsviçre)

Aytemiz Alanyaspor: Lamine Gassama (Senegal)

Kardemir Karabükspor: Olafur Ingi Skulason (İzlanda)