Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak’ı transfer etti

Süper Lig'in yeni takımı Çaykur Rizespor gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, gurbetçi oyuncu Mustafa Saymak ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Lig'i PEC Zwolle takımında forma giyen gurbetçi orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ile her konuda anlaştıklarını, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev alan 25 yaşındaki Mustafa Saymak’ın takımı adına 11 gol kaydettiği ifade edildi.

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