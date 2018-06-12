Burak için olay sözler! ‘Havalarını alırlar…’

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Milli futbolcu hakkındaki transfer iddialarına tepki gösteren Ağaoğlu "Burak'la görüştük, indirim istedik. Düşünmek istediğini söylemişti, inanıyorum ki 'feda' diyecek ve futbolu burada bırakacak" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş ve Başakşehir'in gündeminde yer alan Burak Yılmaz'la ilgili iddialara son noktayı koydu.

“İndirim konusunda konuşuyoruz ama bir noktaya gelemedik. Burak Yılmaz'ın transferi konusunda ağzı olan konuştu. Her zaman söylüyorum. Bütün ismi geçen oyuncular Trabzonspor futbol kulübünün sözleşmeli oyuncularıdır. Abdülkadir, Yusuf, Onur, Kucka Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncularıdır. Bunlarla alakalı düşünceleri olan kulüpler varsa eğer öncelikle başvurulması gereken yer Trabzonspor Kulübü'dür.

40 DEFA BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ ARASINDA GİTTİ GELDİ

Son 20 gün içinde Burak 40 defa Başakşehir ile Beşiktaş arasında gitti geldi. Geminin demiri vardır. Gemi Ahır Kapı açığına demir atmış sen diyorsun ki, ‘Gemi İzmir'e gitti, gemi Çanakkale'ye gitti'. Gemi demir atmış! Burak'ın demir attığı yer Trabzonspor'dur. Almak isteyen varsa Trabzonspor 'a müracaat eder. İşte ‘Bunların borçları fazla, düşük maliyetle Burak'ı alırız' falan… Havalarını alırlar! Çapsız oyunculara 6-7-3.5 milyon Euro para verip de transfer eden kulüpler, 23 gol atan, 25 gol atan, Türkiye'nin en golcü forvetini bir yolunu bulur da aradan kapar mıyız diye falan böyle bir düşüncenin içine girmişlerse, çok açık ve net söylüyorum, ilk defa üslubumu bozuyorum havalarını alırlar!” dedi.

Özkan Sümer: Yakın zamanda transfer açıklayabiliriz Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, transfer bir oyuncunun verimini ve maliyetini ön planda tuttuklarını belirterek, yakın zamanda transfer gerçekleştirebileceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku