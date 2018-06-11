Trezeguet’den G.Saray’a mesaj!

Galatasaray Trezeguet'nin Dünya Kupası'nda sivrilip, elden kaçmasından korktu ancak yıldız futbolcu son noktayı koydu.

Dünya Kupası’nın başlamasına günler kala, Galatasaray’ı Trezeguet endişesi sardı ancak Mısırlı oyuncunun tavrı sarı-kırmızılıları rahatlattı.

Asıl adı Mahmoud Hassan olmasına rağmen Trezeguet’ye olan hayranlığı nedeniyle onun adını taşımayı tercih eden Kasımpaşalı oyuncu, Dünya Kupası için Mısır Milli Takımı’na giderken, Galatasaray’a da transfer sözü vermişti. Sözleşmesindeki, “5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi nedeniyle Cim-Bom ile anlaşan Trezeguet, Dünya Kupası öncesinde imza atamamıştı. Bu durum Cim-Bom’u endişeye sevk etmişti. Çünkü bu oyuncunun olası başarısı ve talibinin artması, Galatasaray’ı zora sokabilirdi. Prandelli`den yıllar sonra Galatasaray itirafı! Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, İtalya Milli Takımı'ndan sonra Galatasaray'a gitmesinden dolayı pişman olduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Ancak 23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara haber gönderdi ve yüreklere su serpti. Kasımpaşalı oyuncu, “Size söz verdim. Başka bir takımdan teklif gelse bile değerlendirmeyeceğim. Benimle ilgili kafanızda en ufak bir endişeniz olmasın. Çünkü size verdiğim sözün arkasında duracağım. Galatasaray her yönüyle bir futbolcunun oynamak isteyeceği bir kulüp. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Bu gelişme, sarı-kırmızılılara rahat nefes aldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in transferdeki öncelikleri arasında yer alan yetenekli kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı. Cim-Bom, lacivert-beyazlılara son olarak 3.5 milyon euro ile birlikte Eren Derdiyok’u önerdi. Cim-Bom olumlu yanıt alamazsa 5 milyon euroluk çıkış maddesini kullanacak.