Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
TRABZONSPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor'da profesyonel takım menajerliğine Emrah Tok getirildi. Trabzonspor'un teknik direktörlüğü görevine getirilen Ünal Karaman'ın yardımcıları da belli oldu.
18:5811 Haziran 2018
0
Trabzonspor’da Ünal Karaman’ın yardımcıları belli oldu

Trabzonspor’da yeni sezonda profesyonel takım menajerliğini Emrah Tok yapacak. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ünal Karaman’ın teknik direktör olmasının ardından profesyonel takım menajerliğine Emrah Tok’un getirildiği bildirildi. Açıklamada teknik kadrodaki güçlendirmenin devam edeceği vurgulanarak, Türkiye Futbol Federasyonu standartlarında uygun görevlendirmelerin en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacağı kaydedildi.

11 Haziran 2018 Trabzonspor´da Ronielson ve Atakan gündemde İlgili Haberi Oku

Trabzonspor’ yeni sezonda Ünal Karaman’ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal gerçekleştirecek.

Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER