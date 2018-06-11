MAÇ SONUCU | Tofaş Fenerbahçe Doğuş: 77-95

TOFAŞ ve Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Bursa'da karşı karşıya geldi. Maçı farklı kazanan Fenerbahçe Doğuş, seriyi 3-1'e getirdi. Fenerbahçe Doğuş, evinde oynayacağı beşinci maçı da kazanırsa şampiyon olacak.

TOFAŞ ile Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Bursa'da karşı karşıya geldi. Saat 21:00’de başlayan TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren Fenerbahçe Doğuş, rakibini 95-77 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Maçı 25 sayıyla tamamlayan Luigi Datome, takımını galibiyete taşırken karşılaşmanın da en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Doğuş, 13 Haziran Çarşamba günü İstanbul’da oynayacağı maçı da kazandığı taktirde, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluğa ulaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçta son beş dakikaya Fenerbahçe Doğuş 84-70 önde giriyor.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği 71-60 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk beş dakikası 57-50 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarı TOFAŞ hücumuyla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Doğuş 50-39 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk beş dakikası sona ererken skor 33-22 Fenerbahçe Doğuş lehine…

Maçın ilk çeyreğinde 22-17 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü var.

Karşılaşmada ilk beş dakika 12-10 Fenerbahçe Doğuş üstünlüğü ile geçildi.

Hava atışının ardından karşılaşma TOFAŞ hücumu ile başladı.