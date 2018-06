Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, eleme adayları

Survivor son bölümü dokunulmazlık oyunu ile nefesleri kesti. Dokunulmazlık oyunu sonrasından ada konseyinde kimler eleme adayı çıktı belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda galip gelmek için kıran kırana mücadele etti. Peki dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor 2018 son bölüm özeti...

Survivor’da dokunulmazlık oyununda kaybeden takımdan kimler eleme adayı çıktı belli oldu. Survivor'da cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış, Mustafa Kemal ve Turabi eleme adayı olmuştu. Pazar akşamı oynanan dokunulmazlık oyununda da takımlar potaya çıkmamak için var güçleriyle mücadele etti. Dominik’te dokunulmazlık oyununda gönüllüler oyuna hızlı başladı fakat ünlüler bir anda atağa kalkarak farkı kapattı.Fakat, gönüllüler takımı ünlüler takımını yendi. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10-5 kazandı. Ünlüler ada konseyinde eleme adaylarını belirledi. İşte Survivor 2018 eleme adayları…

SURVİVOR SON BÖLÜM ELEME ADAYI: Merve Aydın

Ada konseyinde yapılan oylamada en çok ismi çıkan isim Merve oldu. Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu da kaybeden ünlüler takımında daha önceden Turabi ve Mustafa Kemal aday olmuştu. Böylece, Survivor haftanın eleme adayları Merve Aydın, Turabi ve Mustafa Kemal oldu.

ADA KONSEYİNDE KONUŞULANLAR

Turabi: 3. Survivor’um bu kadar yenilgiyi hiç görmedim ama ben her zaman bir çark olarak görürüm Survivor’u bir takım üsttedir bir takım alttadır. Bir takım altta ezilirken diğer takım üstte sefasını sürer ama o çark her zaman dönüyordur. O çark dönücek sıra bize de gelecek bu sefer sefasını biz süreceğiz ezilme sırası gönüllüler takımında olacak. Ne zaman olur ona kesin gözüyle bakamam. Temennim bir an önce olsun.

Sema: Benim atlayamama olayımda şunu isterdim; Murat çok hassas her konuda, Hilmicem de öyle. Damla’yı söylemeye gerek yok kendisi kız kardeşim gibi. Üçünden birinin Hakan konseyde beni bununla vurmadan önce “hayır Hakan o olayda biz hep beraberdik” demesini beklerdim.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Adem-Hakan: Adem kazandı.

Sema-Nagihan: Sema kazandı.

Turabi-Murat: Murat kazandı.

Merve – Damla: Damla kazandı.

Mustafa Kemal-Hilmicem: Hilmicem kazandı.

Adem-Murat: Murat kazandı.

Sema-Damla: Damla kazandı.

Mustafa Kemal-Anıl: Anıl kazandı.

Merve-Nagihan: Merve kazandı.

Turabi-Hilmicem: Hilmicem kazandı.

Adem-Murat: Murat kazandı.

Merve-Nagihan: Nagihan kazandı.

Turabi-Anıl: Turabi kazandı.

Sema-Damla: Sema kazandı.

Survivor dokunulmazlık oyunun GÖNÜLLÜLER takımı kazandı.

GÖNÜLLÜLER:10 ÜNLÜLER:7

ACUN ILICALI: 3’te 3 yapan iki isim var; Hilmicem ve Murat. Murat oyun bittiğinden beri benimle göz göze gelmeye çalışıyor.

Murat Ceylan: Hayır abi hayır. Özellikle gelmemeye çalıştım.

Acun Ilıcalı: Birimiz doğru söylemiyor o zaman. Derin derin baktın mı bana şurada. Göz göze geldik sen de gülümseyerek baktın. Son haftaların yükselen ismi, parkurların tozunu atıyor, bugün de yine 3’te 3 yaptı. İşte, dokunulmazlık sembolü Murat’ta.