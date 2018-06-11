Patrick Vieira’nın yeni takımı belli oldu

Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Patrick Vieira'yı getirdi. Patrick Vieira, son olarak ABD'de çalışıyordu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) kulübü Nice, Lucien Favre’den boşalan teknik direktörlük görevi için Patrick Vieira ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Fransız teknik direktör Vieira ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

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Futbolculuk döneminde Arsenal, Juventus, Inter ve Manchester City’de forma giyen eski Fransız milli oyuncu, son iki yıldır ABD’nin New York City takımının teknik direktörlüğünü yapıyordu.