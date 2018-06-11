Önder Özen olmadı Ali Reşat Çağan imzaladı

TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, sportif direktörlük görevi için Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda görev yapan Ali Reşat Çağan ile 2 yıllığına anlaştı. Samsunspor'un Önder Özen ile yaptığı görüşmeden olumsuz sonuç çıkmıştı.

Bu sezon TFF 2’nci Lig’de mücadele edecek olan Samsunspor, Önder Özen ile anlaşamamasının ardından resmi internet sitesinden Beşiktaş, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda görev yapan Ali Reşat Çağan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Samsunspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şu detaylara yer verildi:

“Kulübümüz Sportif Direktörlük görevine Ali Reşat Çağan getirilmiştir. İki yıl süreli bir anlaşma sağlanılan Sayın Çağan yeni görevine önümüzdeki günlerde başlayacaktır. Ali Reşat Çağan 1954 yılında Balıkesir’de doğdu. Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulundan mezun oldu. 1977 yılında futbol hakemlik hayatına başladı ve 1995 yılına kadar sürdürdü. Hakemliği bıraktıktan sonra 1995 yılında İngiltere’ye gitti. Manchester United ve Ajax spor kulüplerinde Futbol Kulüp Yöneticiliği ve yapılandırması konusunda eğitim aldı. 1996 yılında Gençlerbirliği’nde genel menajerlik görevine başladı. Ankaragücü, Konyaspor ve Kayseri Erciyesspor’da devam etti. 100’üncü yılında Beşiktaş’ta Futbol Şube Danışmanlığı ve 2004-2005 yılları arasında İzleme Komitesi Sorumlusu olarak görev yaptı. Mehmet Ekşi hoca ile beraber BEFAM’ı (Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi) kurdu. 2005-2006 sezonu Kayseri Erciyesspor’da Genel Menajerlik yaptı. Bu sezonda Erciyesspor’a TSE kalite belgesi ve UEFA lisansı kazandırdı.”