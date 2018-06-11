Kasımpaşa transferi resmen açıkladı
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Khalili, Kasımpaşa ile sözleme imzaladı.
Kasımpaşa, 26 yaşındaki Abdul Rahman Khalili ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği takımının forması giyen 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.