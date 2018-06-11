Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Kasımpaşa transferi resmen açıkladı

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Khalili, Kasımpaşa ile sözleme imzaladı.
21:3511 Haziran 2018
0
Kasımpaşa transferi resmen açıkladı

Kasımpaşa, 26 yaşındaki Abdul Rahman Khalili ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği takımının forması giyen 26 yaşındaki Filistin asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Abdul Rahman Khalili, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin’nin hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı” denildi.

Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER