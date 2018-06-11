Fenerbahçe’de Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe’nin 37 yaşındaki kalecisi Volkan Demirel en azından bir şampiyonluk daha görerek veda etmek istiyor. Başkan Ali Koç’un da kaptanın bir yıl daha forma giymesine sıcak baktığı öğrenildi.

Ali Koç başkanlığındaki yeni Fenerbahçe'de en önemli konuların başında futbol takımı geliyor. Sportif Direktör Damien Comolli ile yola çıkmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde yeni bir teknik heyet planı da yapılıyor. Tüm bunların yanında takımın mevcut kadrosunun nasıl şekilleneceği de merak konusu. Kaptan Volkan Demirel'in durumu ise gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor.

2002 yılından beri Fenerbahçe forması giyen kaleci Volkan, her fırsatta kulübüyle devam etmek istediğini belirtiyor. Sarı-lacivertli futbolcunun, daha önce 2006-2012 yılları arasında asbaşkanlık görevindeyken tanıdığı ve iyi ilişkilere sahip olduğu yeni başkan Ali Koç döneminde de takımda kalmaya sıcak baktığı ifade edildi. 37 yaşındaki eldivenin bilhassa Fenerbahçe'ye veda edecekse bile en azından son bir şampiyonluk görmek istediği vurgulandı.

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Milliyet’te yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübe dördüncü yıldızı kazandırmayı çok arzulayan Volkan Demirel yeni dönemde de takımıyla yola devam etmeyi amaçlıyor. Volkan'ın ayrıca bir Şampiyonlar Ligi tecrübesi daha yaşamak istediği, bu sezon da bu fırsatı yakalayabileceğine inandığı dile getirildi.

Başkan Ali Koç'un da birebirde çok sevdiği, 3 Temmuz sürecinde göstermiş olduğu liderlik dolayısıyla kaptan Volkan'a hep saygı duyduğu ve takımda olmasına sıcak baktığı kaydedildi. Futbola yönelik konularda bir ay içinde tüm kararları almayı planlayan Koç ve ekibinin önündeki en önemli gündem maddelerinden birinin de kaleci Volkan Demirel olacağı belirtildi.

BERABER KAZANDILAR

Volkan Demirel, Ali Koç'un Fenerbahçe'de asbaşkanlık yaptığı 2006-2012 yılları arasında sarı-lacivertli kaleyi koruyordu. Hatta Koç'un yönetimde yer aldığı dönemki takımdan şu anda sadece Volkan bulunuyor. Altı yıllık bu dönemde her zaman sıcak ilişkiler kuran ikili, 2006-07 ve 2010-11 sezonunda şampiyonluklar gördü. Takım içerisinde de Ali Koç'u en iyi tanıyan isimlerin başında gelen Volkan, 3 Temmuz sürecinin etkisiyle özellikle 2011-12 sezonunda ortaya konan mücadelede de takdir toplamıştı.