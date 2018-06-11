Çaykur Rizespor’dan Avusturya’ya tepki

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturya'da camilerin kapatılmasına tepki amacı ile 3. etap kampını iptal etti.

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturya’da camilerin kapatılmasına tepki için, ülkede yapacağı 3. etap kamp programını iptal ettiğini duyurdu.

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Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararını yönetim kurulu olarak doğru bulmadıklarını ve buna kayıtsız kalamayacaklarını belirtti. Avusturya’nın İslam karşıtı uygulamasından rahatsızlık duyduklarını vurgulayan Yardımcı, “Yeni sezon hazırlıklarımıza 27 Haziran’da Rize’de başlayacağız. Buradaki kampın ardından ikinci etap kampımızı Erzurum’da yapacağız. Yurt dışı kampı için Avusturya planlamamızı yapmıştık ama yaşanan gelişmeler bunu değerlendirmemizi gerektirdi. Avusturya’nın tutumu nedeniyle yönetim kurulu olarak üçüncü etap kampını oy birliği ile iptal ettik” ifadelerini kullandı.

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Yardımcı, üçüncü etap kamp yerinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.