Carvalhal’ın yerine Galatasaray’ı yıkan adam geldi

İngiliz Swansea takımı, sezonun sona ermesi ile birlikte görevine son verdiği Carlos Carvalhal'ın yerine gelen ismi açıkladı. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Carvalhal'ın yerine geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı UEFA dışına iten teknik adam getirildi.

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig’e veda eden Swansea City, görevden alınan Carlos Carvalhal’ın yerine Graham Potter getirildi. Beşiktaş’ın eski çalıştırıcısı Carvalhal’ın görevine son veren Swansea yönetimi, geçtiğimiz sezon UEFA 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray’ı saf dışı bırakan İsveç ekibi Östersunds’un teknik direktörü Graham Potter ile anlaştı.

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Kulüpten yapılan açıklamada Graham Potter ile üç yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu. Bir proje takımı olan Östersunds’da oldukça başarılı bir grafik çizen Graham Potter, takımın son 32 turuna kadar çıkarmayı başarmıştı. Son 32 turunda Arsenal ile eşleşen Östersunds, evinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda 2-1 galip gelmiş ve güçlü rakibini oldukça zorlamıştı.

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Graham Potter’ın Östersunds’da yardımcılıklarını yapan Billy Reid ve Kyle Macaulay’ı da yanında getireceği belirtildi.