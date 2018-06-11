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Beşiktaş’ta İlhan Mansız sesleri! İlk görüşme…

Başkan Fikret Orman'ın "Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz" açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş'in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.
08:2111 Haziran 2018
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Beşiktaş’ta İlhan Mansız sesleri! İlk görüşme…

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Hocanın yanına bir yardımcı antrenör almayı düşünüyoruz” açıklamasının ardından Yusuf Şimşek ile temas kuran yönetimin, Güneş’in olumsuz geri dönüşünün ardından rotasını değiştirdiği öğrenildi.

İspanya’nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez’in Beşiktaş’ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol futbol adamına çevrilmişti.

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Şenol Güneş’in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız. Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor.

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