Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet edeceği iddia edilen Wagner Love’un avukatı konuştu

Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet edeceği şeklindeki haberlere Vagner Love'un avukatından yanıt geldi. Vagner Love'un avukatı, Brezilyalı futbolcunun Beşitkaş'taki geleceği ile ilgili de konuştu.

Beşiktaş’taki alacakları için icra takibi başlattığı iddia edilen Vagner Love için avukatından açıklama geldi. Brezilyalı oyuncunun avukatı Diogo Souza, Brezilya’nın Globo Esporte gazetesine yaptığı açıklamada, ailesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti’nde tatil yapan Love’un Beşiktaş’a karşı FIFA’ya gideceği iddialarının doğru olmadığını ve oyuncusunun 26 Haziran’daki sezon açılışında Türkiye’de olacağını söyledi.

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Vagner Love Siyah-Beyazlı kulübe alacakları ödenmediği gerekçesiyle ihtarname çektirmiş ve bu hareket ‘Beşiktaş’ı icraya verdi’ şeklinde basına yansımıştı. İddialarda, Beşiktaş ile 2 yıllık daha anlaşması bulunan ve yıllık 2 milyon Euro ücret alan 33 yaşındaki futbolcunun, geçen sezondan kalma 700 bin Euro'luk alacağı için kulübü icraya verdiği söylenmişti. Vagner Love’un önce TFF'ye ardından da FIFA'ya başvurduğu belirtilmişti. Brezilyalı futbolcunun, 2 aylık alacağının verilmemesi nedeniyle avukatı aracılığıyla alacakları için icra takibi başlattığı söylenmişti. İcra yazısının kulübe ulaştığı da iddia edilirken, Başkan Fikret Orman’ın bunu öğrenince çok sinirlendiği yazılmıştı.