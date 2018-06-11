11 haziran son dakika transfer gündemi: Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer haberleri

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte sezon öncesini doğru transferler ile değerlendirmek istiyor. Günlük transfer haberleri bekleyen taraftarlar da son dakika transferleri ve transfer haberleri merak ediyor. İşte 11 Haziran Fenerebahçe Galatasaray Beşiktaş transfer haberleri ve spor haberleri...

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş transfer harekatına başladı. Futbolcu transferinden önce Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak sorusunun cevabını belirlemeye çalışan Fenerbahçe’de Sarri ve Luis Enrique ismi ön plana çıktı. Galatasaray, Dünya Kupası’ndan önce Trezeguet’nin transfer işini sonlandırmak istiyor. Beşiktaş’ta eski futbolcuları İlhan Mansız ile yollar tekrar buluşuyor. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş transfer gündemlerini merak edenler için son dakika transfer haberleri…

SARRİ’DEN FENERBAHÇE’YE CEVAP GELDİ

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getirdikten sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Napoli ile yollarını ayıran Maurizio Sarri ile temasa geçtiği ve İtalyan hocanın Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediği kaydedildi.

59 yaşındaki hocanın Fenerbahçe ile birlikte Zenit'in yaptığı teklife de olumsuz geri dönüş yaptığı ve Chelsae ile Real Madrid ile yaptığı görüşmelerin de tıkandığı vurgulandı.

Öte yandan teknik direktörlük koltuğunu güvenebilecek bir isme bırakmak isteyen Fenerbahçe’de Luis Enrique ismi gündeme geldi. Yüksek olasılık verilmediği Luis Enrique transferinde hocanın büyük bütçelerle çalışmak istemesi en önemli etkenler arasında yer alıyor.

TREZEGUET GALATASARAY’IN YÜREĞİNE SU SERPTİ

Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala, Galatasaray'ı Trezeguet endişesi sardı ancak Mısırlı oyuncunun tavrı sarı-kırmızılıları rahatlattı.

23 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılara haber gönderdi ve yüreklere su serpti. Kasımpaşalı oyuncu, “Size söz verdim. Başka bir takımdan teklif gelse bile değerlendirmeyeceğim. Benimle ilgili kafanızda en ufak bir endişeniz olmasın. Çünkü size verdiğim sözün arkasında duracağım. Galatasaray her yönüyle bir futbolcunun oynamak isteyeceği bir kulüp. Bu takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Bu gelişme, sarı-kırmızılılara rahat nefes aldırdı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in transferdeki öncelikleri arasında yer alan yetenekli kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladı.

BEŞİKTAŞ’TA İLHAN MANSIZ SESLERİ

Sezon öncesinde yardımcı antrenör sorunu çözmek isteyen Beşiktaş eski oyununcuları İlhan Mansız’ı gündemine aldı. İspanya'nın Diaro Sport gazetesinin, Beşiktaşlı eski futbolcu Guti Hernandez'in Beşiktaş'ta yardımcı teknik direktör olacağını iddia etmesinin ardından gözler, İspanyol futbol adamına çevrilmişti. Şenol Güneş'in yardımcılığı için konuşulan bir diğer isim de, efsane golcü İlhan Mansız. Yönetim, Beşiktaş formasını iki farklı dönemde giyen ve kulüp tarihinde unutulmaz bir yeri olan İlhan Mansız ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Bütün görüşmelerin ardından tecrübeli teknik adamın yardımcısı ile kararını açıklaması bekleniyor.