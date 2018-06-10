Trabzonspor’un yıldızı Joao Pereira, Natacha Esmail ile evlendi

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira, uzun süredir birlikte olduğu Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile dünyaevine girdi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Sporting Lizbon’dan Trabzonspor’a transfer olan Joao Pereira, uzun süredir birlikte olduğu Hintli Natacha Esmail ile dünyaevine girdi.

Bordo-mavili kulüpte ve Trabzon’da mutlu olduğunu her fırsatta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ifade eden oyuncu, sözleşmesini ise 2020 yılına kadar uzatmıştı.

Bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlayan, şehre de alışan başarılı futbolcu, uzun süredir Trabzon’da birlikte yaşadığı Hintli sevgilisi Natacha Esmail ile ilk olarak Hint geleneklerine göre görkemli bir düğün yaptı.

Çift daha sonra Portekiz’de düzenledikleri düğün ile de dünya evine girdi. Pereira ve Natacha mutlu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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