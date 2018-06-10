Samsunspor’dan beklenmedik Önder Özen açıklaması

Küme düşen ve gelecek sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor'a Önder Özen'den kötü haber geldi. Sportif direktörlük için anlaşılan Özen'in ailevi sebeplerden dolayı anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi.

Spor Toto 2. Lig takımlarından Samsunspor, sportif direktörlük koltuğu için anlaştığı Önder Özen’in ailevi nedenlerden dolayı transferinin iptal olduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Samsunspor’dan şu açıklama yapıldı;

“Bilgi ve deneyimleriyle futbol dünyamızda önemli bir yeri olan Sayın Önder Özen ile Sportif Direktör olarak çalışma arzumuz, kendisinin ailevi nedenlerinden dolayı gerçekleşememiştir.

Sıcak ve dostane ortamında yapılan temaslardan bu nedenle sonuç alınamaması bizi olduğu kadar, sayın Özen’i de üzmüştür. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar diliyoruz.

SAMSUNSPOR”

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