Pep Guardiola’dan flaş Barcelona açıklaması!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, eski takımı Barcelona'ya dönmeyeceğini açıkladı!

Premier Lig’de Manchester City ile şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, eski takımı Barcelona hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Barcelona’da 4 yıl çalışan ve bu dönemde 14 kupa kaldırmayı başaran Guardiola, İspanyol basınına konuştu.

”BEN AYNI KİŞİ DEĞİLİM”

Pep Guardiola, Barcelona’ya döneceği iddialarına cevap verirken ”Barcelona teknik direktörü kariyerim bitti. Ne ben aynı kişiyim, ne de onlar bana aynı şekilde bakar. O dönem harika bir jenarasyon yakalamıştık. Ancak Barcelona kariyerim bitti.” sözlerini kullandı.

Premier Lig’de Manchester City ile şampiyonluk sevinci yaşayan İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, eski takımı Barcelona hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Barcelona’da 4 yıl çalışan ve bu dönemde 14 kupa kaldırmayı başaran Guardiola, İspanyol basınına konuştu.

Pep Guardiola, Barcelona’ya döneceği iddialarına cevap verirken ”Barcelona teknik direktörü kariyerim bitti. Ne ben aynı kişiyim, ne de onlar bana aynı şekilde bakar. O dönem harika bir jenarasyon yakalamıştık. Ancak Barcelona kariyerim bitti.” sözlerini kullandı.

Robin van Persie`nin üstünü çizdiler! Arsenal'in efsane ismi Tomas Rosicky'nin jübile maçında İngiliz ekibinin eski yıldızları bir araya geldi. Jübile maçında oynayan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie ve Medipol Başakşehir'in yıldızı Gael Clichy, iki isimle birlikte taraftarın tepkisini çekti. İlgili Haberi Oku