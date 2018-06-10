Okay Yokuşlu için transfer açıklaması!

Transfer döneminde adı birçok takım ile anılan Trabzonspor'un orta sahası Okay Yokuşlu için menajeri Batur Altıparmak'dan önemli açıklamalar geldi.

Adı Avrupa’nın bir çok ünlü kulübüyle anılan Okay Yokuşlu’nun menajeri Batur Altıparmak, TRTSPOR’a yaptığı açıklamada “Okay için hiçbir kulüp ile anlaşmadık” dedi.

Batur Altıparmak “Teklifler var ancak olay ciddi boyuta gelirse bunu ilk Trabzonspor bilir ve Trabzonspor duyurur” dedi.

YURT DIŞINA GİDEBİLİR MADDESİ VAR

Okay Yokuşlu’nun sözleşmesinde 15 Haziran tarihine kadar 6 milyon 500 bin avroya yurt dışına gidebilir maddesi bulunuyor.

Bordo mavili forma ile 103 maça çıkan genç oyuncu, 10 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı.

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