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Neymar ve arkadaşları Dünya Kupası’na hazır!

FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında Brezilya, Avusturya'yı 3-0 mağlup etti
19:4510 Haziran 2018
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Neymar ve arkadaşları Dünya Kupası’na hazır!

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan karşılaşmada Brezilya, konuk olduğu Avusturya’yı 3-0 mağlup etti.

Rusya’nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası’nın favori ekipleri arasında yer alan Brezilya, Viyana’nın Ernst Happel Stadı’nda Avusturya’nın konuğu oldu.

Brezilya, 36. dakikada Gabriel Jesus’un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Güney Amerika temsilcisi, 63. dakikada Neymar ve 69. dakikada Philippe Coutinho’nun golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

10 Haziran 2018 Dünya Kupası`nın altın eldivenleri Dünya Kupası tarihi boyunca futbol severler unutulmaz anlar yaşarken, kimi atılan goller yıllarca hafızalardan silinmemiş kimi kurtarışlar senelerce konuşulmuştu. Bu kurtarışların arkasında daima takımın ve taraftarların güven duyduğu kaleciler oldu. Bu isimler an gelir takımı şampiyonluğa biraz daha yaklaştırırken an gelir kurtardığı tek bir penaltıyla kupayı kazandırabilir. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Avusturya brezilya dünya kupası neymar
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