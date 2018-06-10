Galatasaray’da Endoğan Adili krizi! ‘Bana 2 bin euro bile vermezler’
Galatasaray'dan yıllık 250 bin euro kazanan Endoğan Adili, "Sözleşmeni feshedelim." teklifine "Bana yıllık 2 bin euro bile vermezler. 1 sene daha buradayım." yanıtını verdi.
Galatasaray’ın 4 yıl önce Basel’den 400 bin euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Endoğan Adili yine gündem oldu.
Skorer’de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 1 dakika bile oynamadan yıllık 250 bin euro alan 23 yaşındaki futbolcu bir kez daha takımdan ayrılmayı kabul etmedi.
Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı, “Bonservisini verelim, sözleşmeni fesh edelim” teklifini kabul etmeyen Endoğan Adili’nin “Uzun süredir futbol oynamıyorum. Bana yıllık 2 bin euro vermezler. 1 sene daha burada kalırım” dediği bildirildi.
Bu gelişme üzerine Endoğan Adili’nin kalmasına karar verildi. 23 yaşındaki futbolcu U21 Takımı ile antrenmana çıkarak bu yıl 1.4 milyon lira alacak.
Son güncelleme: 12:11 | 10.06.2018