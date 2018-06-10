Galatasaray’da 22 milyon Euro’luk bunalım! 30 Haziran’a kadar…

Yüksek faizle yeniden borçlanmak istemeyen sarı kırmızılı yöneticiler bankalardan ve finans şirketlerinden istediği dönüşleri alamadı. 22 milyon Euro’luk ödeme için çıkış yolu olarak futbolcu satılacak

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / Galatasaray yönetimi kısa vadeli ödeme darboğazından kurtulmak için her yolu deniyor.

30 Haziran'a kadar 22 milyon Euro ödeme yapmak zorunda olan sarı-kırmızılılarda henüz gerekli kaynağın bulunamaması, Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim üzerinde büyük bir baskıya sebep oluyor.

Yüksek faizle borç almak istemeyen Cengiz, bankalardan ve finans şirketlerinden istediği dönüşleri alamadı.

Yönetim kurulunun birinci gündem maddesi haline gelen 22 milyon Euro'luk ödeme ile ilgili olarak yapılan özel değerlendirme toplantılarında çıkış yolu olarak futbolcu satışı belirlendi.

GOMIS VE MUSLERA DA SATILABİLİR

UEFA ile yapılan anlaşma gereği futbolcu satmadan transfer yapamayacak yönetimin eldeki isimleri bu ödeme için satması, futbol şubesinin planlarını altüst edebilir.

22 milyon Euro ve transfer yapabilmek için kadroda bulunan her ismin satılabilmesine Başkan Cengiz'in onay verdiği belirtiliyor.

İlk olarak elden çıkarılması düşünülen Belhanda ve Feghouli'den 25 milyon Euro bekleniyor. Ancak ikisi için de Katar ve Çin kulüplerinden olumlu bir dönüş alınamadı.

Yönetim Gomis hatta Muslera'nın satışına yönelmeyi planlıyor. Fransız forvet 15, Uruguaylı kaleci ise 25 milyon Euro'ya elden çıkarılabilir.

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