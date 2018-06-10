Fransa ABD maçında korkutan olay! Yıldız futbolcu kanlar içinde yerde kaldı

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ile özel maçta karşı karşıya gelen Fransa'da korkutan bir sakatlık yaşandı. Fransa'nın yıldız futbolcusu Giroud, bir hava topu mücadelesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı.

SKOR DIŞ HABER Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası’na günler kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fransa, sahasında ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma 44. dakikada Julian Green ve 78. dakikada Kylian Mbappe’nin karşılıklı golleri ile 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın 55. dakikasında yaşanan bir olay, yürekleri ağızlara getirdi. Fransa Milli Takımı’nın golcüsü Olivier Giroud, bir hava topu mücadelesinde Matt Miazga ile çarpıştı. Kanlar içinde yerde kalan Giroud, tüm izleyenleri korkuttu.

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Kullanılan bir korner atışında ceza sahası içinde topa yükselen Giroud, Miazga ve Zack Steffen’in arasında kaldı. Miazga ile kafa kafaya çarpışan Giroud, bir süre yerden kalkamadı. Alnı açılan Giroud’nun yüzü kanlar içinde kaldı. Hakem hemen oyunu durdururken, Giroud’ya ilk müdahale saha içinde yapıldı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, riske girmeyerek oyuncusunu 58. dakikada oyundan aldı. Giroud’nun yerine oyuna Ousmane Dembele girdi. ABD’nin savunma oyuncusu Matt Miazga da 60. dakikada yerini Erik Palmer-Brown’a bıraktı.