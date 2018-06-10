Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı sürüyor!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli, Tottenham’da görev yaptığı sırada birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığı İspanyol hoca ile görüştü. Laurent Blanc ve Zeljko Buvac ile de temaslar sürüyor

Teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin listesindeki isimlerin sayısı artıyor.

Fransız futbol adamı, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da görev yaptığı sırada birlikte uyumlu bir şekilde çalıştığı Juande Ramos ile görüşerek teklifini sundu.

En son Malaga'yı çalıştıran ve son 2 yıldır boşta olan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yeniden başarılara imza atmak için Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Diğer aday ise İtalyan teknik adam Maurizio Sarri. Sarı-lacivertliler Napoli ile yollarını ayıran tecrübeli hoca için görüşmelerini sürdürüyor.

SARRİ SÜRE İSTEDİ

Avrupa’nın önemli kulüplerinin de teklifte bulunduğu Sarri, sarı-lacivertli takımdan düşünmek için süre istedi. Deneyimli İtalyan hoca, dinamik futbol anlayışıyla Fenerbahçe için ideal bir isim olarak görülüyor. Kanarya, Blanc ve uzun süre Klopp'un yardımcılığını yapan Buvac'ın yanı sıra Moyes ile de temaslarını sürdürüyor. Conte ve Luis Enrique ise sarı-lacivertli takımın teklifini geri çevirdi. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez de Dünya Kupası nedeniyle “Hayır” dedi.

KOÇ-KOCAMAN ZİRVESİ BUGÜN

Fenerbahçe’de dün yapılması gereken Ali Koç-Aykut Kocaman zirvesi, başkanın programı uymadığı için bugüne kaldı. Kocaman'ın yakın çevresine “Yönetimin kararını bekliyorum. Bir an önce karar vermelerini istedim. Bir şey demediler. İlla ki kalayım demiyorum. Alınacak karara saygı duyacağım. ‘Bırakıp gidiyorum demek de hoş olmaz' dediği öğrenildi.

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