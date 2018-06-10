Fenerbahçe’de futbolcu çok, alıcı yok!

Fenerbahçe'de kontratı devam eden 12 yabancı var. Boş kontenjan sayısı 2. Yeni transferler için bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyor ama FFP yaptırımları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapılamıyor

İrfan YİRMİBEŞ – SÖZCÜ SKOR / Fenerbahçe’nin yeni sezon kadro yapılanmasında yeni Sportif Direktör Damien Comolli'yi zorlu bir süreç bekliyor.

Sarı-lacivertliler, FFP yaptırımları doğrultusunda ihtiyaç olan mevkilere takviye yapmak istiyor. Ancak sözleşmesi devam eden 12 yabancı var.

Takımdaki boş yabancı kontenjanı sayısı da 2. Yeni transferler için bazı isimlerle yolların ayrılması gerekiyor ama FFP yaptırımları nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapılamıyor.

İşte bu nokta, Comolli için can sıkıcı olacak. Kadrodaki yabancı oyunculara gelen ciddi bir teklif söz konusu değil.

3 İSİM GÖZDEN ÇIKARILDI

Yıllık ücretleri yüksek olduğu için, Çin ve Arap yarımadası dışından gelecek önerileri de oyuncuların kabul etmesi zor görünüyor. Kulübün mali durumu, hem Comolli'nin hem de yeniyönetimin elini kolunu bağlıyor.

Fransız futbol adamının, yollarını ayırmayı planladığı oyuncularla görüşme yapması ve “Gereken kolaylığı sağlarız” demesi bekleniyor.

Gönderilecek isimler arasında Kameni, İsla ve Aatif ilk sıralarda yer alıyor. Bu isimlerden Kamerunlu kaleci, aldığı yıllık 2 milyon Euro ücreti veren olmadığı için ayrılmak istemiyor. Fenerbahçe Kongresi`ne Ümit Özat`tan sert açıklama! Aziz Yıldırım ve Ali Koç polemiğe girmişti Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın Ümit Özat ve Ali Koç arasında geçen bir olayı anlatması çok tartışılmıştı. İlgili Haberi Oku

3 YILDA ÜÇTE BİR

Yeni yönetimin öncelikli hedefi kulübün yapısal sıkıntılarını ve mali sorunlarını gidermek. Bunun için gelirlerin artması, giderlerin azalması gerekiyor. Yönetimin yapmayı planladığı en büyük düzenleme, borç yükünün maliyetini düşürmek olacak. Kulübün borcunu 3 yıl içinde 3'te 1 oranında azaltmayı hedefleyen sarı-lacivertliler akılcı, rasyonel planlar ve programlarla, öncelikliolarak faiz yükünden kurtulmayı amaçlıyor.

Burhan Karaçam ve Şaban Erdikler'in finansal tabloları incelerken ‘1 Milyon Üye' projesinin kulübe maliyetinin çok yüksek olduğunu belirlediği öğrenildi. Yeniden planlamayla üye sayısının3 yılda 100 bine çıkarılması düşünülüyor.

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