Emre Çolak, Çeşme’de sevgilisiyle gece kulübünde yakalandı
Adı bir süre önce Beşiktaş ile transfer dedikodularına karışan ancak Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Emre Çolak, Çeşme'de bir gece kulübünd sevgilisiyle görüntülendi.
İspanya La Liga’da küme düşen Deportivo La Coruna’dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından El-Wahda’ya transfer olan Emre Çolak, tatilde soluğu Çeşme’de aldı
Önceki gün sarışın bir kadınla Alaçatı’daki ‘Öküz’ adlı kulübe gelen Emre Çolak, gece boyunca sevgilisiyle samimi görüntüler verdi.
Zaman zaman masanın üzerine çıkıp dans eden milli futbolcu ile sevgilisi kulüpten sabah 5'te ayrıldı.
Suudi Arabistan takımlarından Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 27 yaşındaki Emre Çolak, Deportivo’da oynadığı 2 sezon da 63 maçta 5 gol atıp 11 asist yaptı.