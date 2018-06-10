Emre Çolak, Çeşme’de sevgilisiyle gece kulübünde yakalandı

Adı bir süre önce Beşiktaş ile transfer dedikodularına karışan ancak Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Emre Çolak, Çeşme'de bir gece kulübünd sevgilisiyle görüntülendi.

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