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Alvaro Negredo için Beşiktaş’a ilginç transfer teklif!

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, İspanyol golcü Negredo'nun transferi için Beşiktaş'a şaşkına çeviren bir teklifte bulundu.
11:2810 Haziran 2018
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Alvaro Negredo için Beşiktaş’a ilginç transfer teklif!

Beşiktaş’ın zarar etmeden kiralamayı ya da satmayı düşündüğü Negredo’ya oldukça ilginç bir transfer teklif geldi.

Siyah-beyazlı kulüpte geçen sezon yıllık 4.3 milyon euro alan Negredo’ya talip olan Sociedad, “Yıllık 800 bin euro verelim, gerisini siz tamamlayın” önerisinde bulundu.

Siyah-beyazlı yönetimin bu teklifi komik bularak kabul etmediği belirtilirken, kulüp bulması için oyuncunun menajerini yetkilendirdiği aktarıldı.

Öte yandan İspanyol yıldıza Çin veya Arap takımlarından teklif gelmezken; Meksika’dan gelen teklifi ise Negredo, “Maaşını garanti altına alamadan gitmem” diyerek reddettiği ifade edildi.

32 yaşındaki Negredo’nun Beşiktaş ile yaptığı sözleşmeye göre; İspanyol golcü gelecek sezon siyah beyazlı ekipten 4 milyon Euro garanti ücret alacak.

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Alvaro Negredo beşiktaş
Son güncelleme: 11:37 | 10.06.2018
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