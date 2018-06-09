Umudumuz Kaan

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, çocuklara spor sevgisini aşılayacak anlamlı bir projeye imza atıyor. Türkiye'nin spor temalı ilk çizgi dizisi olacak Olimpiyat Okulu'nun çok yakında ekranlara geleceği açıklandı. ‘Olimpiyat Okulu' projesiyle yeni sporcuların yetişmesi ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri projesinin tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor. Toplam 8 farklı karakterin canlandırıldığı çizgi dizi projesiyle, ailelerin de spora teşvik konusunda bilinçlendirilmeleri hedefleniyor. 52 bölümden oluşacak çizgi dizide, ‘Kaan' isimli karakterin Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başından geçen hikâyeler ve olimpiyat oyunlarına katılma hikâyesi anlatılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkçe ve İngilizce seçenekleriyle hazırlanan mobil oyun uygulamasıyla projeyi farklı platformlarda da çocuklarla buluşturacak. Uygulamayla 1 yılda 5 milyon kişiye ulaşılması amaçlanıyor. TRT'nin efsanevi Beyaz Gölge dizisinin on binlerce çocuğa basketbolu sevdirdiğini hatırlarsak gayet anlamlı ve yerinde bir proje. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Umarız hedefe ulaşılır.