Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın yoğun mesaisi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi kurmaylarıyla birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde adeta kamp kurarak titiz bir çalışma sürdürüyor. Karaman'ın ilk hedefi ise sahada son ana kadar mücadele eden ve formanın hakkını veren bir ekip ruhunu ortaya çıkarmak.

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde adeta kamp kurdu.

Bordo-mavili kulüple anlaşmasının ardından şehirden bir günlüğüne ayrılan ve tekrar Trabzon'a gelerek çalışmalarını arkalıksız sürdüren deneyimli teknik adam, futbol camiasının tatilde olduğu dönemde yeni Trabzonspor kadrosunu inşa etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kurmaylarıyla birlikte belirlenen oyuncular üzerine araştırmalar ve tespitler yapan teknik ekip, kamp dönemine yeni isimler katmayı hedefliyor.

Futbolculuk döneminde 9 yıl formasını giydiği, çeşitli dönemlerde yardımcı hocalık ve sportif direktörlük görevlerinde bulunan Ünal Karaman, bu kez teknik direktör olarak görev aldığı Trabzonspor'a, sıkıntılı bir süreçte gelmesine rağmen sorunları aşmak için Özkan Sümer ve yönetimle birlikte koordineli bir çalışma yürütüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai Ramazan ayı olması nedeniyle sahura kadar sürdüren teknik heyet, hem mevcut kadroda yer alacak oyuncularla birlikte kadroya dahil etmeyi planladıkları oyuncuların koordinasyonu hakkında ince eleyip sıkı dokuyorlar.

VERİMLİLİK VE MADDİYAT ÖN PLANDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulübün bir lirasının heba olmaması için titiz bir çalışma yürütüyor. Geçmişte yapılan transferlerin ve yapılan harcamaların karşılığında sportif manadan bir hedefe ulaşamayan Karadeniz ekibi son dönemlerde ise mali tabloyla da boğuşuyor. Son yıllarda izlenen transfer politikasında hatalar yapan bordo-mavililer, yeni yönetimi ve yeni futbol planlamasıyla geçmişte yapılan hataları tekrarlamak istemiyor. Teknik Direktör Ünal Karaman için öncelik ise Trabzonspor'un menfaatleri ve kendini burada his eden oyuncuları kadroya dahil edebilmek.

TRABZON’U HİSSEDEN VE MUTLU OYUNCULAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesi Trabzon'u hissedecek ve Trabzonspor'da olmaktan mutlu olacak oyuncu kadrosu oluşturmayı planlıyor. Mevcut kadroda yer alan oyuncularla birlikte 1 Temmuz'da başlayacak olan kamp öncesi görüşmeler yapacak olan deneyimli teknik adam tek tek futbolcuların fikirlerini alarak yeni yol haritasını belirleyecek. Oyuncuların niyetlerini öğrenecek olan Karaman, elde edeceği bilgiler doğrultusunda Özkan Sümer ve yönetimle fikirlerini paylaşacak. Mutlu olmayan bir oyuncu ile aynı çatının altında olmak istemeyen Karaman, Trabzon'u ve Trabzonspor'u hisseden takım ruhu ortaya çıkarmak için mücadele edecek.