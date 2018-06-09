Tofaş Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş, 3. ve 4. maç için Tofaş deplasmanına gidiyor. Tofaş seyircisi önünde galip gelerek umutlarını arttırmak istiyor. Peki, Tofaş Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play off final serisi üçüncü maçında bu akşam Fenerbahçe Doğuş, TOFAŞ karşısında çıkacak. Toplamda 4 galibiyet elde eden takımın şampiyon olacağı seride Fenerbahçe 2-0 önde. İlk iki maçı kendi seyircisi önünde oynayan Fenerbahçe, serinin 3. ve 4. maçını Tofaş deplasmanında oynayacak. Fenerbahçe evinde rakibini 103-63 ve 86- 78'lik skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi de Tofaş saha avantajını kullanarak seriyi eşitlemeye çalışacak. Peki, Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ basketbol maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

TOFAŞ FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat saat 19:00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Emin Moğolkoç, Alper Özgök, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

PLAY OFF SERİSİ MAÇ PROGRAMI

4. Maç: 11 Haziran Pazartesi 21:00 – Tofaş – Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 5. Maç: 13 Haziran Çarşamba 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 6. Maç: 15 Haziran Cuma 21:00 – Tofaş – Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu

(Gerekmesi durumunda) 7. Maç: 17 Haziran Pazar 19:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu Sarı-Lacivertliler'in ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i eleyerek finale gelmişti. Öte yandan Anadolu Efes'in 20 yıllık ‘18 maçlık Play-Off galibiyet serisine' kırmak isteyen Fenerbahçe de bu yolda ilerliyor. Kanarya Play- Off'larda son 17 maçını kazandı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 2-0 ÖNDE

Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş'ta Marko Guduric ve Jason Thompson altı yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya giremeyen oyuncular oldu. Tofaş'ta ise Tony Crocker ikinci çeyrekte (bir teknik faul ve bir sportmenlik dışı faul nedeniyle) oyun dışında kaldı. Üçüncü çeyrekte de Raymar Morgan, maçın hakem üçlüsü tarafından diskalifiye edildi. Fenerbahçe’de 12 oyuncu da süre alırken, altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Brad Wanamaker 17, James Nunnally 14 sayı buldu. Obradovic'in öğrencileri rakibine ribaundlarda 33-26, asistlerde ise 24-16 üstünlük sağladı. Ekibimizde en çok süre alan isim 26 dakikayla Ahmet Düverioğlu'ydu ve Ahmet mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaund ile bitirdi.

Final serisinde ikinci karşılaşmanın kazananı da Fenerbahçe Doğuş oldu ve durum 2-0'a geldi. Karşılaşmaya kötü giren ve 2-10 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, daha sonra üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu. Brad Wanamaker 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçın en değerli isimlerinden biri oldu. James Nunnally 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Tofaş cephesinde Sammy Mejia, Tony Crocker ve Raymar Morgan 16'şar sayı üretti. Bursa ekibi, ribaundlarda 28-24 üstünlük sağladı. Fenerbahçemiz, rakibini 19 top kaybına zorladı.

Final serisi ilk iki maçında Tofaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki galibiyet serisini 59 maça çıkardı. Obradovic'in öğrencileri, bu sezon iç sahada oynadığı 20 lig maçını da kazandı. Fenerbahçe, ligde son iç saha yenilgisini 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor'a karşı (26 Ekim 2015 tarihinde) 73-74 ile almıştı. Fenerbahçe, Play-off turunda oynadığı son 17 maçı da galip noktalamayı başardı.