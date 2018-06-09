Son dakika… Antalyaspor teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz’ı getirdi
Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşıldığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz’ getirdiğini açıkladı.
Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.
Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;
“Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
ANTALYASPOR A.Ş.”
Son güncelleme: 16:25 | 09.06.2018