Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ANTALYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Son dakika… Antalyaspor teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz’ı getirdi

Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşıldığını duyurdu.
16:049 Haziran 2018
0
Son dakika… Antalyaspor teknik direktörlüğe Bülent Korkmaz’ı getirdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, teknik direktörlük koltuğuna Bülent Korkmaz’ getirdiğini açıkladı.

Bülent Korkmaz’ın teknik direktörlük kariyerinde, Gençlerbirliği, Kayseri Erciyesspor, Bursaspor, Galatasaray, FK Baku, Karabükspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Mersin İdmanyurdu gibi takımlar yer alıyor.

Konuyla ilgili kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ANTALYASPOR A.Ş.”

Etiketler
Antalyaspor Bülent Korkmaz
Son güncelleme: 16:25 | 09.06.2018
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER