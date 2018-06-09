Polonyalı Michal Pazdan, güzel sunucuyu böyle kurtardı!

Polonyalı futbolcu Michal Pazdan, röportaj sırasında şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ışığın gazeteci üzerine düşmesini son anda engelledi. Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

2018 Dünya Kupası öncesi gazeteci Sylwia Dekiert, Polonya Milli Takımı’nın futbolcularıyla röportaj gerçekleştirdi. Ancak Michal Pazdan ile konuştuğu sırada korkunç bir kaza atlatıldı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ışık, gazeteci Sylwia Dekiert’in üzerine gelecekken yıldız futbolcu Pazdan müthiş refleksi ile olası bir kazayı önledi.

Pazdan ve Dekiert bu görüntüleri sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

İşte o anlar;