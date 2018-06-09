Orhun Ene: Güzel bir maç sonu oynadık

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup eden TOFAŞ'ın başantrenörü OrhunEne, maçın sonunu iyi oynayarak kazandıklarını söyledi."

Orhun Ene, maçın ardından düzenlenen basın toplantısından yaptığı konuşmada, Fenerbahçe Doğuş’un Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu dile getirdi. Final programının çok zor geçtiğini belirten Ene, “Yavaş yavaş da oyuncuları kaybediyoruz, Morgan'ı kaybettik, Barış'ı oynatacak mıyız belli değil. İnşallah bugünden sonra da birini kaybetmeyiz” ifadelerini kullandı. “Bundan sonra kazandıkça yaşamaya devam edeceğiz” diyen Ene, şöyle konuştu:

“Her maça da kazanmak için çıkacağız. O birlikteliği sahada gösterdiğimiz sürece de serinin içinde kalacağız.Oyuncuların göstermiş olduğu karakter önemli, play-off serisinde bu kadar oyunun içerisinde kalmışken hücumda ve savunmada, oyuncuların bırakma eğilimi olur ama biz çok karakterli oyunculardan kuruluyuz. Maçın sonunu oyuncu karakterinin yanında akıllı oynayarak kazandık. Topu iyi paylaştık, güzel bir maç sonu oynadık. Bu sene kendi takımımım hakkını vermem lazım. Bugüne kadar bu imkanlarda ortaya konmuş en büyük mücadeleyi verdi. Burada belki şampiyon olamayacağız ama bence göstermiş olduğumuz mücadele ve karakter şampiyonluk kadar değerli.”