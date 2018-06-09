Obradovic’ten TOFAŞ’a övgü

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, TOFAŞ'ı aldıkları galibiyetten dolayı tebrik etti.

Maçın çok zor geçtiğini ve iki takımında kazabileceği bir maç geçirdiklerini anlatan Obradovic, şunları kaydetti:

“İki taraf için de çok duygusaldı ve iki taraf da çok fazla hata yaptı. Momentum bizdeyken, maçı iyi bir şekilde bitirme şansımız varken 8 sayı öndeyken çok kötü bir reaksiyon gösterdik. Kesinlikle TOFAŞ’ın bu maçı kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. İlk saniyeden itibaren çok iyi oynadılar, sonuna kadar savaştılar. Bu momentum anında bile kazanacaklarına inandılar. 2-1 oldu, kuralı biliyoruz. 2 galibiyete ihtiyacımız var.”