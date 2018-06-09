Meryem Bekmez barajı yakaladı

Meryem Bekmez, Litvanya'da ilk kez yürüdüğü 20 kilometre yarışını dördüncü bitirirken, Berlin 2018 Avrupa Şampiyonası barajını yakalamayı başardı.

Dünya ikincisi unvanlı Türkiye rekortmeni 17 yaşındaki Meryem Bekmez, ilk kez yürüdüğü 20 kilometrede müthiş bir derece yaptı. Bekmez, Litvanya’daki Alytus Yürüyüş Festivali’nde hayatında ilk kez 20 kilometre yarışına katılmasına rağmen 1.36:08’lik bir performansa imza attı. Bekmez’in bu derecesi, Türkiye tarihinde bu dalın rekortmeni olan Yeliz Ay’dan sonra en iyi ikinci performans olarak tarihe geçti.

Yarışı dördüncü olarak tamamlayan Meryem Bekmez, 1.37:00 olan Berlin 2018 barajını da geride bıraktı. Gençler mesafesi olan 10 kilometrede önemli başarılara imza atan Meryem Bekmez, böylece büyüklerde de önemli bir dereceyle kariyerini ilerletti.

Alytas Race Walking Festivali’nde 20 kilometre erkeklerde yarışan ve bu mesafede ilk kez boy gösteren Selman İlhan da 1.42:33’lük derecesiyle müsabakayı tamamladı. Selman, 18’inci sırada finiş gördü.