Liverpool’a Nabil Fekir tokadı!

Liverpool'un kadrosuna katmak için 53 milyon sterlin'i gözden çıkardığı Nabil Fekir için Lyon cephesinden açıklama geldi. Nabil Fekir transferine bitti gözüyle bakan Liverpool, son anda gelen açıklama ile büyük şaşkınlık yaşadı.

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un transfer listesinin başında gelen Nabil Fekir’den kötü haber geldi. Lyon takımın, 53 milyon sterlin teklifle kapısını çalan Liverpool’a olumsuz yanıt verdi. Lyon cephesi, Nabil Fekir’i bu yaz satmayı düşünmediklerini ve her ne teklif gelirse gelsin bu kararlarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı.

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Lyon Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Liverpool ile yapılan transfer görüşmelerine son verildiğini duyurdu. Nabil Fekir transferinde oldukça büyük yol kateden ve futbolcuyu sağlık kontrolünden bile geçiren Liverpool, Lyon’dan gelen açıklama ile büyük şaşkınlık yaşadı.