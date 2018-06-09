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İran takımı Traktör Sazi’de Toshack dönemi

İran ekibi, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
14:019 Haziran 2018
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İran takımı Traktör Sazi’de Toshack dönemi
İran Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Traktör Sazi, teknik direktörlüğe John Benjamin Toshack’ı getirdi.

İran kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, 69 yaşındaki Galli teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Real Madrid, Real Sociedad ve Deportivo gibi takımları çalıştıran Toshack, 1997-1999 yıllarında 1,5 sezon Beşiktaş’ta görev yapmıştı.

Traktör Sazi’de geride kalan sezon ocak-nisan aylarında Ertuğrul Sağlam teknik direktörlük koltuğunda oturmuştu.

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Etiketler
beşiktaş John Benjamin Toshack Traktor sazi
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