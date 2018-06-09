Galatasaray’dan kriz erken patlak verdi!

Kaynak yok, futbol takımına Şampiyonlar Ligi için takviye yapılamıyor. ‘Grey Weekend’ beklentilerin uzağında kaldı. Kemerburgaz’a ve yeni salon inşaatına kazma vurulamadı

Mesut YILDIRIM – SÖZCÜ SKOR / 26 Mayıs'ta üç rakibinin toplamından fazla oy alarak Galatasaray'da başkanlık koltuğuna yeniden oturan Mustafa Cengiz ve ekibini ‘erken krizler' karşıladı!

Dursun Özbek döneminden kalan birçok soruna çözüm üretmeye çalışan Cengiz'in önündeki problem listesi her gün kabarıyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu krizleri etkisiz hale getirme konusunda istediği adımları henüz atamadı.

İşte Galatasaray'ı ve Mustafa Cengiz'i zorlayan sorunların listesi:

UEFA’nın “Satarsan alırsın” uyarısının ardından gönderilmesi planlanan Belhanda ve Feghouli'ye kulüp bulunamadı. Katar ve Çin kulüpleri ile temasa geçen Galatasaray yönetimi iki futbolcu için de istediği dönüşleri alamadı. İki futbolcunun satılamaması halinde istenilen transferlerin gerçekleşmesi çok zor.

‘Yellow Friday' rüzgârının bir benzerini yaşamak için yapılan ‘Grey Weekend'den beklenen dönüş sağlamadı. Taraftarın bütün ilgisine ve desteğine rağmen elde edilen gelir, beklentilerin altında kaldı.

Transfer çalışmaları sürerken sözleşmeleri sona eren hedefteki futbolcularda henüs istenilen adım atılamadı. Fatih Terim'in çok istediği Yuto Nagatomo için Abdurrahim Albayrak İtalya seferine çıktı ama istediği sonucu alamadan eli boş döndü. Terim'in listesi için gerekli olan bütçe, Mustafa Cengiz yönetimi tarafından henüz bulunamadı.

Futbol şubesi için kısa vadede bulunması gereken 22 milyon Euro için kaynak arayışı devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim dört koldan saldırsa da ne bankalardan ne de finans şirketlerindenistediği yanıtı alabildi.ÜST üste iki seçim kaybeden başkan Dursun Özbek'in 91 milyon liralık alacağı için henüz atılmış bir adım yok. Camia içinden Mustafa Cengiz'e, Özbek'in alacağını gerekirseşahsen ödemesini ve temlikleri kendi üzerine alması yönünde yoğun baskılar var.

Nagatomu`lu Japonya`dan kötü prova Dünya Kupası öncesi ülkeler arası hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun 2'nci yarısında Galatasaray forması giyen Nagatomo'lu Japonya İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

İNŞAATLAR BAŞLAMADI, GS TV’DE HAYAL KIRIKLIĞI

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin Kemerburgaz'a taşınması için gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasına rağmen henüz bir planlama yapılamadı. Kapalı spor salonu inşaatı için de kazma vurulamadı.

Kulübün resmi televizyonu GSTV'nin uyduya çıkması için taraftar büyük bir beklenti içine girerken Bein Sports ile biten sözleşme 1 yıl daha uzatıldı. Anlaşma karşılığında HD yayına geçildi amataraftarın uydu yayını beklentisi yine başka bahara kaldı.

Basketbolda bütçe ve sponsor krizi tavan yaptı. Hem erkek hem de kadın takımının sponsoru yok. Mahmuti ve Maljkovic ile devam edilecek ama sponsorlar ve bütçe belli olmadığı için transfer yapılamıyor.

Basketbol gibi sponsorsuz kalan bir diğer şube ise voleybol. Galatasaray'ın futbol ile birlikte en başarılı takımı olan kadın voleyboluna henüz sponsor bulunamadı. Kulüp ticari direktörlüğü de sponsorluk konusunda istenilen adımı atamadı.