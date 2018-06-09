Fenerbahçeli eski futbolcu Fadil Vokrri hayatını kaybetti! Fadıl Vokri kimdir?

1990'lı yılların başında bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadıl Vokrri hayatını kaybetti. Futbol severlerin tanıdığı Fadil Vokkri, vefatı sonrasında hakkındaki detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, Fadıl Vokri kimdir? Fadıl Vokri kaç yaşında, Fadıl Vokrri neden öldü? İşte detaylar...

1990-1992 yılları arasında Türkiye’de Fenerbahçe forması giyen, son dönemde ise Kosova Futbol Federasyonu başkanı görevini yürüten Fadıl Vokrri hayatını kaybetti. Peki, attığı gollerle taraftarın sevgisini kazanan Fadıl Vokri kimdir? Kaç yaşındaydı? İşte, Fadil Vokrri hakkında merak edilenler…

FADIL VOKRİ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Fadil Vokrri 23 Haziran 1960 yılında Kosova`da doğdu. Arnavut futbolcu, 1990-1992 yılında Fenerbahçe`de oynadı. Fransız Nîmes takımından transfer olan futbolcu başarılı bir futbolculuk kariyerine sahip. Futbolculuğu bıraktıktan sonra Fransa millî takımında antrenörlüğe başladı. Vokrri son olarak Kosova Futbol Federasyonu başkanıydı. Vokrri, 2 sezonda attığı 19 golle etkileyici bir Türkiye kariyerini gerisinde bırakmıştı. 12 kez Yugaslav Milli formasını da giyen Vokrri’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.