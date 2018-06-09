Fenerbahçe Kongresi’ne Ümit Özat’tan sert açıklama! Aziz Yıldırım ve Ali Koç polemiğe girmişti

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Seçimli Olağan Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın Ümit Özat ve Ali Koç arasında geçen bir olayı anlatması çok tartışılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın başkanlık için yarıştığı Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu Ali Koç’un zaferi ile sona erdi. Oldukça gergin geçen ve Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük sağlayarak başkan seçildiği kongrede Aziz Yıldırım, 2004 yılında yaşanan bir olayı anlatarak Ümit Özat’ın, Ali Koç tarafından locadan kovulduğunu iddia etmişti. Ümit Özat, aradan bir hafta geçtikten sonra konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

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Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada ”Sayın Ali Koç, Ümit Özat kırmızı kart görüp sizin locanıza geldiğinde siz bir futbolcu hakkında kötü söz söylediniz. Ümit Özat da tepki gösterince siz Ümit Özat’ı locanızdan attırdınız mı?” sorusunu yöneltmişti. Bu soruya söz sırası kendisine geldiğinde cevap veren Ali Koç, konu ile ilgili şunları söylemişti:

“Ümit Özat konusundan başlayalım. Locamda maç seyrediyordum. Ümit Özat da, Murat Özaydınlı bizim locada diye yanımıza gelmişti. Ümit Özat’ın içeride olduğunu bilmiyordum. Maç ızlerken bir pozisyon oldu. Gayri ihtiyari olarak, ‘Allah belanı versin’ diye bir çıkışım oldu. Ümit Özat da, ‘Ya sen nasıl böyle yaparsın’ diye çıkıştı. Bu olunca, Murat Özaydınlı araya girerek Ümit Özat’ı locadan çıkarttı. Başkan, benim korumalarımın kendisini çıkarttığını söylüyor ama benim o zaman korumam falan yoktu. Bu kadar basit… ”

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ÜMİT ÖZAT’TAN ALİ KOÇ’A YANIT

Kongre sonrası sessizliğe bürünen Ümit Özat, kendisinin başrolde olduğu konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. ‘Kamuoyuna duyurulu’ başlığı altında yayınladığı açıklamada Ümit Özat, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen haftaki Fenerbahçe kongresinde adımın gündeme gelmesi ile ilgili düşüncelerimi açıklamak gereği duydum. Ben Ümit Özat olarak teknik adamlık yaptığım dönemler ve yapacağım dönemler hariç hiçbir zaman ne Fenerbahçe’nin ne de Fenerbahçe’yi yönetenlerin karşısında hiç olmadım olmayacağım da. Sadece inandıklarımı ve gerçekleri söyledim. Bu konu ne sayın Aziz Yıldırım’ın anlattığı kadar bir seçim malzemesi ne de Ali Koç’un anlattığı kadar basit bir olay değildir. Taraftar futbolcuya kızabilir, küfredebilir ama bir yönetici futbolcusuna küfredemez. Kaldı ki o gün bir takım kaptanının yapması gerekeni yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Ama yine acı olan o gün küfredilen insanın efsaneler içinde sayılması. 6 ay oynayanların efsaneler içinde sayılması yine en zor zamanlarında yanında olduğum Aziz başkanın döneminde o koridorlarda 3 kupa kaldırmış yüzüncü yıl kaptanın tek başıma bir fotoğrafı olmaması can acıtıcı bir durumdur. Kimse birbirinin F.Bahçeliliğini kıyaslamasın. Allah yeri geldi mi gökte süzülenleri yerde sürünenlere lokma ettiği gibi gün gelir yerde sürüneni de göklere çıkarmasını bilir. Kim derdi ki Aziz başkan bu kulüpten böyle ayrılacak onun için bu devran herkese ters dönebilir. 20 yıl önce Aziz Yıldırım’a bu desteği verenler şimdi Ali Koç’a destek verdiler. Günü geldi mi bugün Ali Koç’a destek olanların yarın ona da aynı kötülüğü yapmayacaklarının garantisi yoktur. Onun için kimse makam mevki kullanarak ve onlara yalakalık olsun diye sosyal medyada efelik yapmayın çünkü gerçek güç gerçek makam sahibi Allah cc dir.”