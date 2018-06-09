Estonya-Fas maçına Belhanda damgası!

Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Estonya ile karşılaşan Fas Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, karşılaşmaya damga vurdu. Belhanda, sergilediği performansla Fas'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

SKOR DIŞ HABER Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fas Milli Takımı, Estonya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Fas Milli Takımı’nın yıldızı Younes Belhanda, Estonya karşısında ortaya koyduğu futbol ile göz kamaştırdı. Fas’ın 3-1 kazandığı maçta takımının ilk golüne imza atan Belhanda, son golün de asistini yaptı.

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Karşılaşmaya iyi başlayan Fas, 12. dakikada Belhanda’nın golü ile geçti. Hakim Ziyech’in 38. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Fas, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 72. dakikada Youssef En Nesyri’nin attığı golün pasını veren Belhanda, farkın üçe çıkmasına katkıda bulundu. Estonya’nın tek golü 76. dakikada Ats Purje’den geldi. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Belhanda, 90 dakika sahada kalırken sergilediği performans ile alkış aldı.

VİDEO | Younes Belhanda (@ynsbelhanda) Fas Milli Takımıyla beraber gollerine devam ediyor. pic.twitter.com/DQjEwbWeWM — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) June 9, 2018

Fas, Dünya Kupası B Grubu’nda İran, Portekiz ve İspanya ile mücadele edecek. Fas ilk maçını 15 Haziran 2018 tarihinde İran ile yapacak.