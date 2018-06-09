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Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, 2018 Dünya Kupası grupları…

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. 4 yılda bir düzenlenen kupaya hangi takımlar katılacak ve Dünya Kupası grupları merak ediliyor. İşte, 2018 Dünya Kupası'na dair merak edilenler...
14:259 Haziran 2018
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Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, 2018 Dünya Kupası grupları…

Bu sene Rusya’nın ev sahipliği yapacağı en büyük futbol turnuvası olan Dünya Kupası’nın başlamasına günler kaldı. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda bu sene Türkiye Milli Takımı yer alamayacak. Peki Dünya Kupası'nda hangi takımlar var. İşte Dünya Kupası'ndaki takımlar ve Dünya Kupası grupları…

DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER

Rusya – UEFA (ev sahibi)

Belçika – UEFA

Brezilya – CONMEBOL

Meksika – CONCACAF

İran – AFC

Japonya – AFC

Suudi Arabistan – AFC

Güney Kore – AFC

Almanya – UEFA

İngiltere – UEFA

İspanya – UEFA

Nijerya – CAF

Kosta Rika – CONCACAF

Polonya – UEFA

Mısır – CAF

İzlanda – UEFA

Sırbistan – UEFA

Portekiz – UEFA

Fransa – UEFA

Arjantin – CONMEBOL

Uruguay – CONMEBOL

Kolombiya – CONMEBOL

Panama – CONMEBOL

Senegal – CAF

Fas – CAF

Tunus – CAF

İsviçre – UEFA

Hırvatistan – UEFA

İsveç – UEFA

Danimarka – UEFA

Avustralya – AFC

Peru – CONMEBOL

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan

B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti

G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.

Etiketler
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