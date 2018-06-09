Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, 2018 Dünya Kupası grupları…

Futbol tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kaldı. 4 yılda bir düzenlenen kupaya hangi takımlar katılacak ve Dünya Kupası grupları merak ediliyor. İşte, 2018 Dünya Kupası'na dair merak edilenler...

0