Dünya Kupası’nda hangi takımlar var? İşte, 2018 Dünya Kupası grupları…
Bu sene Rusya’nın ev sahipliği yapacağı en büyük futbol turnuvası olan Dünya Kupası’nın başlamasına günler kaldı. 32 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası'nda bu sene Türkiye Milli Takımı yer alamayacak. Peki Dünya Kupası'nda hangi takımlar var. İşte Dünya Kupası'ndaki takımlar ve Dünya Kupası grupları…
DÜNYA KUPASI'NA KATILAN ÜLKELER
Rusya – UEFA (ev sahibi)
Belçika – UEFA
Brezilya – CONMEBOL
Meksika – CONCACAF
İran – AFC
Japonya – AFC
Suudi Arabistan – AFC
Güney Kore – AFC
Almanya – UEFA
İngiltere – UEFA
İspanya – UEFA
Nijerya – CAF
Kosta Rika – CONCACAF
Polonya – UEFA
Mısır – CAF
İzlanda – UEFA
Sırbistan – UEFA
Portekiz – UEFA
Fransa – UEFA
Arjantin – CONMEBOL
Uruguay – CONMEBOL
Kolombiya – CONMEBOL
Panama – CONMEBOL
Senegal – CAF
Fas – CAF
Tunus – CAF
İsviçre – UEFA
Hırvatistan – UEFA
İsveç – UEFA
Danimarka – UEFA
Avustralya – AFC
Peru – CONMEBOL
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A GRUBU: Rusya,Uruguay, Mısır, Suudi Arabistan
B GRUBU: Portekiz, İspanya, İran, Fas
C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya
D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya
E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan
F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama
H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.