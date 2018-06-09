CANLI YAYIN: Tofaş Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izle!

Fenerbahçe Doğuş Tofaş play off 3. maçında karşı karşıya geliyor. 4 galibiyete ulaşan takımında şampiyon olacağı seride heyecan artıyor. Tofaş Fenerbahçe Doğuş maçını canlı yayın izlemek isteyen basket severler için haberimizin içerisinde beIN Sports canlı yayın bağlantısı yer alıyor. İşte, Tofaş Fenerbahçe maçı ile ilgili merak edilenler...

Fenerbahçe Doğuş Tofaş play off serisi heyecanı Bursa’ya taşınıyor. Evinde oynadığı ilk iki karşılaşmadan galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, serinin 3. ve 4. maçlarını Bursa’da Tofaş’ın evinden oynayacak. Kendi seyircisi önünde iki maçı da kazanarak durumu eşitlemek isteyen Tofaş tüm gücüyle sahada yer alacak. Seyir zevki üst seviye olacak karşılaşmayı izlemek isteyen basket severler günün erken saatlerinden itibaren “Tofaş Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izle” aramaları yapıyor. Maçı izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Fenerbahçe Doğuş Tofaş maçı canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

FENERBAHÇE DOĞUŞ TOFAŞ MAÇI CANLI İZLE

TOFAŞ FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat saat 19:00'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Emin Moğolkoç, Alper Özgök, Mehmet Şahin hakem üçlüsü yönetecek.

PLAY OFF SERİSİ MAÇ PROGRAMI

4. Maç: 11 Haziran Pazartesi 21:00 – Tofaş – Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 5. Maç: 13 Haziran Çarşamba 21:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

(Gerekmesi durumunda) 6. Maç: 15 Haziran Cuma 21:00 – Tofaş – Fenerbahçe Doğuş (Tofaş Spor Salonu

(Gerekmesi durumunda) 7. Maç: 17 Haziran Pazar 19:00 – Fenerbahçe Doğuş – Tofaş (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

17 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, çeyrek finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, yarı finalde de Banvit'i geçerek adını finale yazdırmıştı. Sezonu Sarı-Lacivertliler'in ardından ikinci sırada tamamlayan TOFAŞ ise Eskişehir Basket ve Anadolu Efes'i eleyerek finale gelmişti. Öte yandan Anadolu Efes'in 20 yıllık ‘18 maçlık Play-Off galibiyet serisine' kırmak isteyen Fenerbahçe de bu yolda ilerliyor. Kanarya Play- Off'larda son 17 maçını kazandı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 2-0 ÖNDE

Fenerbahçe Doğuş, final serisinin ilk maçında rakibini 103-63 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Fenerbahçe Doğuş'ta Marko Guduric ve Jason Thompson altı yabancı sınırlaması nedeniyle kadroya giremeyen oyuncular oldu. Tofaş'ta ise Tony Crocker ikinci çeyrekte (bir teknik faul ve bir sportmenlik dışı faul nedeniyle) oyun dışında kaldı. Üçüncü çeyrekte de Raymar Morgan, maçın hakem üçlüsü tarafından diskalifiye edildi. Fenerbahçe’de 12 oyuncu da süre alırken, altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Brad Wanamaker 17, James Nunnally 14 sayı buldu. Obradovic'in öğrencileri rakibine ribaundlarda 33-26, asistlerde ise 24-16 üstünlük sağladı. Ekibimizde en çok süre alan isim 26 dakikayla Ahmet Düverioğlu'ydu ve Ahmet mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaund ile bitirdi.

Final serisinde ikinci karşılaşmanın kazananı da Fenerbahçe Doğuş oldu ve durum 2-0'a geldi. Karşılaşmaya kötü giren ve 2-10 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, daha sonra üstünlüğü ele aldı ve karşılaşmanın sonuna kadar avantajını korudu. Brad Wanamaker 18 sayı, 4 ribaund, 3 asist ile maçın en değerli isimlerinden biri oldu. James Nunnally 16 sayı, 4 ribaund, 3 asist; Jan Vesely ise 15 sayı ve 5 ribaund ile oynadı. Tofaş cephesinde Sammy Mejia, Tony Crocker ve Raymar Morgan 16'şar sayı üretti. Bursa ekibi, ribaundlarda 28-24 üstünlük sağladı. Fenerbahçemiz, rakibini 19 top kaybına zorladı.

Final serisi ilk iki maçında Tofaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki galibiyet serisini 59 maça çıkardı. Obradovic'in öğrencileri, bu sezon iç sahada oynadığı 20 lig maçını da kazandı. Fenerbahçe, ligde son iç saha yenilgisini 2015-2016 sezonunda Torku Konyaspor'a karşı (26 Ekim 2015 tarihinde) 73-74 ile almıştı. Fenerbahçe, Play-off turunda oynadığı son 17 maçı da galip noktalamayı başardı.