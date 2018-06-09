Bursa İzmir Marşı ile inledi… Hem Fenerbahçe hem Tofaş taraftarı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Tofaş ile Fenerbahçe Doğuş, Bursa'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin ortasında hem Fenerbahçe hem de Tofaş tribünleri hep bir ağızdan İzmir Marşı söyledi.

0