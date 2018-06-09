Bursa İzmir Marşı ile inledi… Hem Fenerbahçe hem Tofaş taraftarı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Tofaş ile Fenerbahçe Doğuş, Bursa'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin ortasında hem Fenerbahçe hem de Tofaş tribünleri hep bir ağızdan İzmir Marşı söyledi.
Tofaş, deplasmanda oynadığı ve ilk iki maçı kaybettiği Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Bursa’da Fenerbahçe Doğuş’u konuk etti. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaya İzmir Marşı damga vurdu.
Mücadelenin üçüncü çeyreğinde son dört dakikaya girilirken, Fenerbahçe ve Tofaş taraftarları, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nın söylemeye başladı. Saha içinde yaşanan kıran kırana mücadeleye rağmen her iki takım taraftarlarının da birlikte İzmir Marşı söylemeleri dikkat çekti.
Son güncelleme: 00:04 | 10.06.2018