Beşiktaş taraftarından Talisca tepkisi!

İki sezon kiralık oynadığı Beşiktaş'ta ayrılarak sürpriz bir şekilde Çin'e transfer olan Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulübü sosyal medyada takip etmeyi bırakınca taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaş taraftarları, Talisca'yı protesto etti.

Beşiktaş’ın iki sezon önce Benfica’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı ancak 20 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödeyemediği için transferinden vazgeçtiği Anderson Talisca, ismi Avrupa’nın devleri ile anılırken, herkesi şaşırtarak Çin Ligi’ne transfer oldu. Bir yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlanan Talisca, Çin ekibine imza atar atmaz Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş Kulübü’nü Instagram hesabından takibi bıraktı.

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Bu hareketi Beşiktaş taraftarları tarafından tepkiyle karşılaşan Talisca, hızla takipçi kaybetmeye başladı.Beşiktaş taraftarları, Talisca’ya tepkilerini Brezilyalı yıldızı takip etmeyi bırakarak verdi. Talisca’nın Instagram’daki takipçi sayısı kısa sürede büyük düşüş yaşadı. Güne 795 bin takipçiyle başlayan Talisca, Beşiktaş taraftarlarının tepkisi sonrası 100 binden fazla takipçi kaybetti.

Beşiktaş taraftarlarının takipten çıkarmaları devam ediyor. 5 saatte 103 bin takipçi kaybeden Talisca’nın takipçi sayısındaki azalma sürüyor.