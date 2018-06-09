Arjantin’de Lanzini’nin yerine Dünya Kupası’na çağrılan isim açıklandı

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanarak turnuvaya katılamayacak olan Manuel Lanzini yerine Arjantin'in kadrosuna eklenecek isim belli oldu.

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