9 haziran spor gündemi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Günlük transfer haberleri bekleyen futbolseverler son dakika transferlerini ve dedikoduları merak ediyor. Transfer sezonunun resmen başlaması ile lige hazır başlamak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sezon öncesini doğru transferler ile değerlendirmek istiyor. İşte 9 Haziran transfer ve spor haberleri...

Beşiktaş sağ bek transfer için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kara kartallarda ilk hedef Basel’den Micheal Lang… Ekonomik olarak iyi günler geçirmeyen Fenerbahçe rotayı kiralamaya çevirdi. Başkan Ali Koç, iyi ilişkilerinin olduğu Barcelona’dan 3 isim harekete geçti. Takımı güçlendirmek isteyen Galatasaray, Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Trezeguet'yi Dünya Kupası başlamadan transferi bitirmek istiyor. İşte, takımlarının transfer gündemlerini merak edenler için son dakika transfer haberleri…

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE GÖZÜNÜ LANG’A ÇEVİRDİ

Sağ bek mevkisi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi İsviçre’de buldu. Beşiktaş transfer listesinde ilk sırada yer alan Lang için siyah beyazlı ekip Basel ile görüştü. Kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakan 27 yaşındaki Lang, İsviçre formasıyla Dünya Kupası’nda da mücadele edecek.

Milli takımda göstereceği performansa maliyetinin artması ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, geçen sezon çıktığı 44 maçta 10 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Lang’ı en kısa sürede takıma katmak istiyor.

TREZEGUET GALATASARAY İÇİN PREMİER LİGİ RET ETTİ

Kasımpaşa'da başarılı bir sezon geçiren ve böyece transferin gözdesi haline gelen Trezeguet'ye birçok teklif gelse de onun aklı fikri Galatasaray'da. Fatih Terim'in istediği Mısırlı için en ısrarlı kulüp Premier Lig'den Watford. İngilizler, Trezeguet'ye imza attırmak için peşinden İtalya, Belçika ve Mısır'a kadar gitti. Ancak Trezeguet, Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi nedeniyle Watford'u reddetti.

Watford'un dışında Newcastle United, West Ham United ile İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Schalke 04 de oyuncunun peşinde. Galatasaray, bu kuşatmayı kırmak için UEFA'nın Finansal Fair Play Kriterleri'ne dair vereceği resmi kararı bekliyor.

ALİ KOÇ’DAN BARCELONA’YA TRANSFER ÇIKARTMASI

Fenerbahçe'de değişim hızlı başladı ancak mali tablodaki olumsuzluklar Ali Koç ve Comolli’yi kiralık formülüne itiyor. Yakın ilişkileri bulunan Barcelona’ya ziyarette bulunacak olan Ali Koç, İspanya devinden takımda forma şansı bulmakta zorlanan üç ismi Fenerbahçe’ye transfer etmek isteyecek.

Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi savunma hattı. Barcelona'nın 23 yaşındaki stoperi Yerry Mina için görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.Bir diğer isim 24 yaşında. İspanyol orta saha oyuncusu Deniz Suarez. Performansı oldukça iyi. 27 maçta üç gol beş asist. İspanyol sağ bek Aleix Vidal de Fenerin gözdesi. Sezon performansı 26 maç, iki gol ve dört asist.

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